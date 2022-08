Podcast «Politbüro» – Wie die SVP die Energie­krise strategisch nutzt Die SVP kanalisiert ihre Kritik an der aktuellen Energiepolitik auf SP-Bundesrätin Sommaruga und fordert einen «Stromgeneral». Vivienne Kuster Philipp Loser Raphaela Birrer Christoph Lenz Markus Häfliger

Die aktuelle Energiekrise bringt das Chaos zutage, in dem sich die Parteien punkto Energiepolitik befinden: Die SVP wünscht sich einen «Stromgeneral», obwohl sie den mit ihrem Bundesrat Guy Parmelin hätte. Er ist nämlich auch Minister für Landesversorgung und damit verantwortlich im Krisenfall. Die Grünen wiederum kritisieren SP-Bundesrätin Sommaruga als Energieministerin. Das linke Lager scheint in Energiepolitik doch nicht so geeint. Und an der FDP klebt das Image der Atom-Freunde, obschon sie doch beim Ausbau von Solarenergie viel weiter gehen würden als alle anderen.

Das aktuelle «Politbüro» schafft Ordnung und zeigt, wie die einzelnen Parteien über die Sommerferien die Energiekrise für ihre Zwecke genutzt haben. Philipp Loser diskutiert mit Inlandchefin Raphaela Birrer, Bundeshausjournalist Markus Häfliger und Politjournalist Christoph Lenz.

