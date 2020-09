Mit Maske ins Theater – Wie die Stimmung innerhalb weniger Wochen gedreht hat Die Theater starten mit einer Maskenpflicht in die neue Saison. Ob das aufgeht, entscheidet das ältere, zahlungskräftige Publikum. Viele Senioren zögern noch. Marina Bolzli

Max Spring

Martin Künzi (89) ist fleissiger Konzertgänger. Mitte August war der Langenthaler an einem Konzert von Martha Argerich im KKL in Luzern. Mit Maskenpflicht. «So fühlte ich mich sicher», sagt Künzi. Seit Jahren hat er zwei Abonnemente. Eins beim Stadttheater Langenthal und eins bei den Kammermusikkonzerten Langenthal. Dasjenige beim Stadttheater will er erneuern, beim anderen zögert er. Denn: «Bei den Kammermusikkonzerten ist noch nicht festgelegt worden , ob es Maskenpflicht gibt», sagt Künzi.