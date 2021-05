Vorschau auf «Effi 29»-Prozess – Wie die Stadt Bern mit Hausbesetzern umgeht 2017 eskalierte die Räumung an der Effingerstrasse 29. 16 Hausbesetzer stehen deswegen ab Montag vor Gericht. Derartige Tumulte bilden in Bern jedoch die Ausnahme. Michael Bucher

Während rund dreier Monate besetzte ein Kollektiv ein Gebäude der Bundesverwaltung an der Effingerstrasse 29. Am 22. Februar 2017 wurde dieses geräumt. Foto: Franziska Rothenbühler

Stehen in Bern oder der Agglomeration Gebäude über längere Zeit leer, so laufen die Besitzer über kurz oder lang Gefahr, ungebetene Gäste im Haus zu haben. Die Rede ist von Hausbesetzerinnen und -besetzern, die sich über Nacht in meist sanierungsbedürftigen Liegenschaften breitmachen. Das kann in einem leer stehenden Wohn- und Geschäftshaus in Ostermundigen sein, in einem ehemaligen Altersheim in Zollikofen oder wie aktuell in einer ausrangierten Schreinerei im Fischermätteliquartier.

Die illegalen Besetzungen sind immer auch ein politischer Protest, bei dem etwa auf fehlende Freiräume in urbanen Zentren aufmerksam gemacht wird. Auch sehen Linksaktivisten darin einen Kampf gegen Immobilienspekulation, Wohnungsnot und zunehmend teurere Mietpreise in Wohnquartieren.