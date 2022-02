Kolumne Kaltërina Latifi – Wie die Schweiz zu meinem neuen Kosovo wurde

Es ist ein sowohl schmerzhaftes wie auch bereicherndes Gefühl, wenn man mehrere Heimaten hat. Ja, Heimat gibts auch in der Mehrzahl, obschon unser Sprachgefühl dem widerspricht. Die gelebte Wirklichkeit bemächtigt sich gelegentlich der Sprache, ihrer Syntax, der Semantik, denn sie will sich auch in der Sprache wiedererkennen (können).