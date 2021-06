Regelmässige Gipfeltreffen sollen die EU umstimmen Infos einblenden

Ein ungewöhnliches Manöver hat der Bundesrat vor einer Woche vollzogen: Er hat die Verhandlungen mit der EU über einen Rahmenvertrag abgebrochen. Im selben Brief aber bat er Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, einen regelmässigen «politischen Dialog» einzurichten, um das bilaterale Verhältnis zu pflegen. Es ist einer von drei Teilen des bundesrätlichen Plan B zum Rahmenvertrag.

Im Aussendepartement existieren grobe Pläne, wie solche Dialoge ablaufen könnten. Die Schweiz pflegt ähnliche Treffen mit zahlreichen Ländern, auch mit vielen EU-Ländern. Mit der EU selber jedoch gibt es sie nicht. Das erschwert eine systematische Beziehungspflege. Dieses Mankos ist man sich in Bern bewusst. Offenkundig wurde es etwa, als sich der frühere EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker über das Bundespräsidium beklagte: Jedes Jahr müsse er mit einer neuen Person verhandeln.

Umso schwerer wiegt für die Eidgenossenschaft, dass sie keine regelmässigen politischen Treffen mit der EU hat, um über bilaterale Themen zu reden. Wohl existieren zu vielen der Abkommen mit der EU solche institutionalisierten Dialoge, aber nur auf der technischen Ebene. Über das Personenfreizügigkeitsabkommen zum Beispiel reden Diplomaten beider Seiten bei zwei Treffen pro Jahr, um Probleme bei der Umsetzung zu diskutieren.

Auf politischer Ebene hingegen findet der Austausch zwar häufig, aber eben nicht institutionalisiert statt. Karin Keller-Sutter etwa hat am Rande von Justizministertreffen der Schengen-Länder die Möglichkeit, Minister von EU-Ländern und Kommissionsvertreter anzusprechen. Regelmässige hochrangige Treffen mit entsprechender Vorbereitung können aber eine ganz andere politische Zugkraft entwickeln. Der Bundesrat scheint darum entschlossen, der Idee eines politischen Dialogs zum Durchbruch zu verhelfen. Der Schlüssel dazu sind die Mitgliedsstaaten. Die Schweizer Botschafter in den EU-Staaten wurden darum angewiesen, in den Hauptstädten dafür zu lobbyieren.

Skeptisch reagiert die Basler Europarechtlerin Christa Tobler, die das bilaterale Verhältnis genau beobachtet. «Es könnte sich als Wunschdenken entpuppen – dazu braucht man ja die Gegenseite, und die sagt: Ja, aber auf der Basis des institutionellen Abkommens.» In der Tat hat die EU bisher kühl auf den Schweizer Brief reagiert. Sie betrachtet das Rahmenabkommen als die gute Lösung – und wiederholte nach dem Verhandlungsabbruch, ohne institutionellen Rahmen werde sie mit der Schweiz keine weiteren Marktzugangsabkommen abschliessen. Falls die EU also doch auf politische Dialoge einsteigt, dürfte sie dafür besorgt sein, dass diese nicht in neue Abkommen ohne Rahmenvertrag münden werden. Wobei die Schweiz genau darauf hofft: dass regelmässiger Dialog auf politischer Ebene Gelegenheiten schafft für punktuelle Verständigungen und eine langsame Annäherung.

Skepsis herrscht auch bei Schweizer Aussenpolitikern vor. «Ein politischer Dialog mit der EU hilft sicher, mit Brüssel im Gespräch zu bleiben», sagt Damian Müller, Präsident der aussenpolitischen Kommission des Ständerats. «Aber der Bundesrat muss für diese Dialoge wissen, was er von der EU will, sonst nützen sie nichts.» Mit der Landesregierung geht der FDP-Ständerat hart ins Gericht: «Der Plan B des Bundesrats verdient diesen Namen nicht.» Zu vage sei alles, zu wenig entschlossen, zu unklar die Stossrichtung.

Auch Tiana Moser, Präsidentin der nationalrätlichen Schwesterkommission, kritisiert den Bundesrat hart: «Bei der weiteren Ausgestaltung der Europapolitik muss das Parlament mehr mitreden können. Dies umso mehr, wenn der Bundesrat so strategielos vorgeht.» Ein regelmässiger politischer Dialog mit der EU sei grundsätzlich sinnvoll. «Allerdings ist der Vorschlag des Bundesrats bisher noch sehr diffus», sagt die grünliberale Nationalrätin. «Für einen Dialog braucht es beide Seiten. Speziell finde ich, dass der Bundesrat die EU um einen Dialog bittet, nachdem er gerade den Verhandlungstisch verlassen hat.» (ffe)