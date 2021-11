Bildung in Steffisburg – Wie die Schule in Zukunft aussehen soll Nur noch eine Oberstufenschule und eine engere Zusammenarbeit von Gewerbe und Schulen: Dies sind Ziele, die die Gemeinde in den kommenden Jahren verfolgt. Janine Zürcher

Die Schulanlage Schönau in Steffisburg soll zum Zentrum für die Oberstufenschülerinnen und -schüler der Gemeinde werden. Foto: Christoph Gerber

Es klingt erst einmal bürokratisch: Eine Bildungsstrategie, aufgeteilt in zehn übergeordnete Themenbereiche, die 33 Ziele beinhalten, an denen sich die Schule Steffisburg in den nächsten sechs Jahren orientieren soll. Und was bedeutet das nun konkret für den Alltag der Schülerinnen und Schüler? «Diese Massnahmen sollen helfen, unser oberstes Ziel zu erreichen: Die Steffisburger Kinder sollen gerne zur Schule gehen und unsere Lehrpersonen gerne unterrichten», sagt Christian Hofer. Seit März 2020 leitet er die Abteilung Bildung auf der Gemeindeverwaltung.