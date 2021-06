Belgiens goldene Generation - «Durch die verschiedenen Kulturen haben wir mehr Kraft, mehr Möglichkeiten»

Belgiens goldene Generation – Wie die Roten Teufel der Hölle entronnen sind Arbeitslosigkeit, soziale Brennpunkte, eine neue Art von Nationalstolz: Der Aufstieg Belgiens zur Nummer 1 der Weltrangliste hat viele Gründe, die neben dem Fussballplatz liegen. Florian Raz

Romelu Lukaku – vom mausarmen Einwandererkind zum belgischen Rekordtorschützen. Foto: Lars Baron (Getty Images)

Wie immer braucht es mehrere Quellen, damit ein grosser Strom entstehen kann. In der Geschichte über den Aufstieg des belgischen Fussballs liegt eine in Kongo. Eine in Molenbeek. Und ein unangenehmes Rinnsal fliesst am 19. Juni 2000 über die Stirn von Michel Sablon.

Er sitzt auf der Tribüne des König-Baudouin-Stadions in Brüssel. Auf dem Rasen verabschiedet sich Belgiens Nationalmannschaft mit einem 0:2 gegen die Türkei aus der Heim-EM. Sablon und die Oberen des belgischen Fussballverbandes sind geschockt. Das Spiel der «Roten Teufel» bereitet Höllenqualen. «Wir waren am Tiefpunkt angelangt», sagt Sablon im Rückblick, «es musste etwas unternommen werden.»