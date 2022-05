Drohende Verschärfung des Abtreibungsrechts Zehntausende protestieren in den USA für Recht auf Abtreibung

Zehntausende Menschen kamen in der US-Hauptstadt Washington, der Metropole New York und anderen Städten zusammen. In Washington liefen einige Tausend auf der Flaniermeile National Mall in Richtung des Obersten Gerichtshofs des Landes.