Am Donnerstag hat es die kleine Kammer in der Hand, die Gebühren für den Zugang zu amtlichen Dokumenten abzuschaffen. Traktandiert ist eine parlamentarische Initiative der Thurgauer SP-Nationalrätin Edith Graf-Litscher, nach der Gebühren nur noch in Ausnahmefällen erhoben werden dürften. Im Nationalrat fand der Vorstoss vor wenigen Wochen eine breite Mehrheit. Die vorberatende Kommission des Ständerats empfiehlt nun aber überraschend mit 6 zu 4 Stimmen ein Nein. Es müssten bisweilen «Gesuche mit beträchtlichem Aufwand bearbeitet werden», schreibt die Kommission in ihrer Begründung. Dank der Gebühr sei sichergestellt, dass nur Gesuche mit berechtigten Anliegen eingereicht würden. In den allermeisten Fällen werde «schon heute keine Gebühr erhoben», so die Kommission.