Wie die Pest besiegt wurde

Die Dokumente zeigen: Schon einige Jahre bevor der indische Matrose 1896 im Londoner Hafen an der Pest starb, nahm der letzte grosse Ausbruch der Seuche in Asien seinen Anfang. Im Südwesten Chinas steckten sich Menschen bei pestkranken Murmeltieren an, wie der Historiker Myron Echenberg in seinem Buch «Plague Ports» rekonstruiert. Zu Beginn des Jahres 1894 besuchten Bewohner Hongkongs ihre Familien in China für das traditionelle Neujahrsfest – und brachten die Pest bei ihrer Rückkehr mit in die Kolonie. Vom Hafen der Stadt wurden Seide, Porzellan und Tee in die Welt verschifft, ideale Bedingungen für die Erreger, um sich auszubreiten. Über die Dampfschiffe gelangte die Krankheit nach Südamerika, nach Australien und nach Indien. Und von dort aus nach London.

Bislang hatten sich Ärzte eine Seuche wie die Pest mithilfe der jahrtausendealten galenischen Medizin erklärt: Ein Mensch werde krank, so die Vorstellung, wenn vier Körpersäfte – Blut, Schleim, gelbe und schwarze Galle – ins Ungleichgewicht geraten. Diesmal aber schien sich an dieser Vorstellung etwas zu ändern. Etwa zeitgleich zum Ausbruch entdeckte der französische Arzt Alexandre Yersin in Hongkong den Pesterreger. Das Bakterium wurde nach ihm benannt: Yersinia pestis. In Europa setzte sich ein neuer Gedanke durch: Um den «bedrohlichen Aufstieg der asiatischen Pest» zu verhindern, so schrieb der österreichisch-ungarische Arzt Count Francis Lützow damals, würden die Regierungen zusammenarbeiten müssen.

Moderne Seuchenbekämpfung

Im Februar 1897, wenige Monate nach dem Tod des Matrosen im Londoner Hafen, trafen sich Delegierte aus zwanzig Staaten, die meisten berühmte Hygieneärzte und Bakteriologen. Die Konferenz war eine der ersten, bei denen eine gemeinschaftliche Strategie gegen eine Seuche herauskam: Alle wichtigen Staaten – Grossbritannien, Frankreich, die USA und vierzehn weitere – unterzeichneten die Konvention zur Eindämmung der Pest. Die Konferenz war damit ein wichtiger Meilenstein der gerade entstehenden internationalen Anstrengung gegen die Ausbreitung von Infektionskrankheiten. In Venedig gelang ein entscheidender Umbruch in der Geschichte der Medizin – weg von spirituellen Vorstellungen hin zu Strategien der Seuchenbekämpfung, wie man sie auch heute noch kennt.

In Venedig zweifelten fast alle Ärzte an Miasmen als Ursache der Pest. Ein neues Krankheitsmodell setzte sich durch, die Infektionstheorie: Nicht Körpersäfte oder Düfte, sondern ein lebendiges Bakterium oder ein Virus verursachen eine Krankheit. Und diese Theorie war gerade dabei, die Medizin fundamental zu verändern. Ärzte und Chemiker wie Robert Koch und Louis Pasteur suchten im Labor nach Erregern der Tuberkulose, des Milzbrands und der Diphtherie. Ideen wie die der Desinfektion, der Isolation von Kranken und einfache Hygienestandards wie Abwassersysteme und Trinkwasserkontrollen in grösseren Städten setzten sich durch.

Entlang viel bereister Routen richteten die Europäer Desinfektionsstationen zur Abtötung der Pesterreger ein, Kleidung wurde in Öfen verbrannt.

Dies führte dazu, dass an den Grenzen der Ausbruchsregionen – Indien, Pakistan, Russland – nun Waren und Reisende kontrolliert werden sollten, notfalls durften die Staaten ihre Grenzen sogar schliessen. Entlang viel bereister Routen, zum Beispiel am Persischen Golf, richteten die Europäer Desinfektionsstationen zur Abtötung der Pesterreger ein, Kleidung wurde in Öfen verbrannt. Brach die Pest dennoch in einer Stadt aus, musste die Regierung das fortan offiziell melden. Auf Dampfschiffen untersuchte ein Schiffsarzt die Besatzungsmitglieder wöchentlich.