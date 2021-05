Tiktok-Video mit Folgen – Wie die Party eines Teenagers zur Internetsensation wurde Der 17-jährige Amerikaner Adrian Lopez wollte seinen Geburtstag eigentlich nur mit ein paar Schulfreunden feiern. Doch dann ging die Einladung viral – und Tausende Fremde tauchten auf. Lisa Füllemann

Wurden wegen eines Tiktoks in Scharen angezogen: Tausende Teenager versammeln sich in Huntington Beach, Kalifornien. Foto: Twitter

Noch vor einer Woche war Adrian Lopez ein ganz normaler Teenager, der zu seinem Geburtstag eine kleine Party plante. So verschickte der 17-Jährige aus dem US-Bundesstaat Kalifornien am 17. Mai einen digitalen Flyer an seine Freunde aus der Highschool. Demnach sollte die Feier unter dem Motto «Adrian’s Kickback» (auf Deutsch etwa: «Adrians Beisammensein») am 22. Mai um 19.30 Uhr bei den Feuerstellen in Huntington Beach steigen.

«Slide tru this Saturday we finna turn up!!!!», stand unter dem Flyer. Auf Deutsch und aus der Jugendsprache übersetzt bedeutet das so viel wie «Kommt diesen Samstag vorbei, wir werden abgehen!!!!». Damit hatte Lopez nicht zu viel versprochen: Am Tag der Party tauchten an zwei Veranstaltungsorten Tausende Teenager auf und stifteten Chaos – bis die Polizei eingreifen musste.

Doch wie ist es zu dieser unglaublichen Geschichte gekommen? Alles begann, als Lopez’ Freund Yahir Hernandez den Flyer auf Snapchat und auf Tiktok postete, um Mitschülerinnen und Mitschüler auf die Feier aufmerksam zu machen. «Ich war auf dem Weg zur Schule, und er hatte nur etwa 40 Likes, also habe ich es ignoriert», sagte Lopez gegenüber der «New York Times». Doch in den nächsten Tagen nahm der Eintrag plötzlich Fahrt auf und gewann an Popularität. Irgendetwas an der Formulierung und Aufmache der Einladung schien massenweise das Interesse von Social-Media-Nutzern zu wecken. «Wer ist Adrian?», kommentierten die Leute. Sein Flyer wurde Tausende Male geteilt und kommentiert – der 17-Jährige und seine Party waren unerwartet zum Social-Media-Hit geworden.

Als das Video dann auch noch von Tiktoks mächtigem Empfehlungsalgorithmus erfasst wurde, fand die gehypte Party eine noch massenhaftere Verbreitung – und wurde über Nacht gar zu einem Meme. Auch Social-Media-Berühmtheiten mit Millionen von Followern wie etwa Tiktok-Star Noah Beck posteten darüber. Bis zum Wochenende der Party hatten das Hashtag #adrianskickback auf Tiktok fast 280 Millionen Aufrufe.

Party des Jahrhunderts

Lopez und Hernandez genossen anfänglich die virale Aufmerksamkeit: Sie chatteten plötzlich mit Prominenten, die ebenfalls an der Party interessiert waren, und knüpften wichtige Kontakte. Doch am Abend vor der Feier setzte die Nervosität ein – denn die Party war zu einem unkontrollierbaren Ungeheuer mutiert. Fremde Leute posteten etwa, dass sie für die Veranstaltung extra einfliegen würden. Eine Gruppe von Leuten nahm eine 18-stündige Fahrt auf sich, um dabei sein zu können. Und bereits in der Nacht vor der Party tauchten schon etwa 1000 Leute in Huntington Beach auf, die auf der Suche nach dem «Kickback» waren.

Die Polizei griff schnell ein, doch Hernandez und Lopez fühlten sich mit der Situation schon lange überfordert. Trotzdem beschlossen sie, das Ganze professioneller aufzufahren. Sie verlagerten kurzum den Veranstaltungsort und schlossen sich mit «Cookies N’Kicks», einem beliebten Sneaker- und Streetwear-Geschäft, zusammen, um für die Feier Tickets zum Preis von 40 Dollar zu verkaufen. Um die Situation zu deeskalieren, entschieden sie sich zudem, den genauen Ort der Party erst kurz vor Einlass bekannt zu geben.

Am Tag der Feier bildete sich vor «Cookies N’Kicks» eine endlose Schlange von Teenagern, die sich Tickets für «Adrian’s Kickback» ergattern wollten. Laut «New York Times» glaubten die Jugendlichen, dass dies vor allem nach den Corona-Lockdowns die Party des Jahrhunderts werden würde. Sie hätten auch gehört, dass Social-Media-Stars auftreten würden.

Moshpits, Feuerwerke und Ausgangssperre

Ein 14-jähriger Social-Media-Star namens Donlad, der sich selbst als «das reichste Kind Amerikas» bezeichnet, organisierte eine Stretchlimousine, um die Organisatoren Lopez und Hernandez sowie deren Freunde zu den Feierlichkeiten nach Los Angeles zu bringen. «Ich habe das auf Tiktok gesehen und dachte mir, okay, da will ich mitmachen», sagte Donlad zur «New York Times». «Ich will nicht nur zum Kickback gehen, ich muss diesen Jungen kennen lernen.»

Doch die Party selbst wurde auch angesichts der grossen Erwartungen eine Enttäuschung. Die Katastrophe zeichnete sich bereits bei der Frage um den Veranstaltungsort ab. Die Organisatoren gaben die genaue Location zwei Stunden später als geplant raus, was zur Folge hatte, dass viele Teenager, die nach LA gereist waren, planlos und verunsichert herumstreunten. Die definitive Adresse sickerte irgendwann durch, sodass sich um Mitternacht eine riesige Menschenmenge am Veranstaltungsort einfand. Die Polizei brach «Adrian’s Kickback» ab, bevor er überhaupt begonnen hatte.

Viel mehr eskalierte es aber an der ursprünglichen Adresse in Huntington Beach. Denn die Mehrheit der Partygänger hatte nicht mitbekommen, dass die Feier nach LA verschoben worden war. Das Chaos war vorprogrammiert: Es wurden Moshpits gebildet, laute Musik gespielt, Feuerwerkskörper gezündet. Einige kletterten auf Fahnenmasten, Ampeln und Brücken, um sich dann in die Menge runterzustürzen. Andere rannten unkontrolliert über die Strasse.

Als die Polizei versuchte, die Menge zu zerstreuen, verschärfte sich die Situation. Die Windschutzscheibe eines Polizeiautos wurde eingeschlagen, einige Leute warfen Flaschen und andere Gegenstände auf die Beamten. Die Schlussbilanz der ausgelassenen Feier: Die Polizei feuerte mit Gummigeschossen in die Menge, verhängte eine nächtliche Ausgangssperre und verhaftete fast 150 Teilnehmer.

Und wie steht es um das Geburtstagskind Adrian Lopez? Der 17-Jährige hatte bis zu diesem Zeitpunkt bereits all seine Social-Media-Konten gelöscht, in der Hoffnung, der Rummel um ihn und die Feier würde sich etwas legen. Dafür war es jedoch schon zu spät. Nach der Chaosnacht gab es starke Gegenreaktionen, viele warfen den Veranstaltern vor, dass die Party ein Betrug sei. Lopez organisierte für die Ticketkäufer Rückerstattungen und liess durch seinen angeheuerten Manager verlauten, dass er keinerlei Geld im Zusammenhang mit «Adrian’s Kickback» verdient habe.

Nachdem Lopez und Hernandez vor der Feier noch verkündet hatten, dass mehr «Kickback»-Veranstaltungen im ganzen Land geplant seien, schlugen sie nach dem Schlamassel einen anderen Ton an. «Das Letzte, was Adrian jetzt tun will, ist, Party zu machen», sagte sein Manager gegenüber der «New York Times». «Aber das könnte der Beginn seiner Karriere als Influencer sein.»

