Volle Berner Therapiezentren – Wie die Pandemie zu mehr Magersüchtigen führt Einsamkeit, wenig Tagesstruktur und zu viel Sport: Die Pandemie trieb viele junge Frauen zu Essstörungen. Nicht alle finden einen Behandlungsplatz. Rahel Guggisberg , Mirjam Comtesse

Im Therapiezentrum Essstörungen in Moosseedorf sollen die Patientinnen und Patienten lernen, Essen als etwas Genussvolles zu betrachten. Foto: Raphael Moser

Ein etwa 12-jähriges Mädchen sitzt in dem Raum des Therapiezentrums Essstörungen in Moosseedorf, der wohl der wichtigste und zugleich konfliktbeladenste sein dürfte – dem Essraum. Es schreibt einen Brief, zeichnet Blumen und Herzen auf das Papier. Seine dürren Arme ragen unter dem Pullover hervor, der lose an den knochigen Schultern hängt.

«Wir behandeln Mädchen, die schwer krank sind», sagt Armita Tschitsaz. Sie ist therapeutische Leiterin des Therapiezentrums der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie. Die Patientinnen und Patienten sollen in Moosseedorf über die Gründe für ihr problematisches Essverhalten nachdenken und Strategien suchen, wie sie damit umgehen können. Das Zentrum ist ein idyllischer Ort. Im Garten des ehemaligen Bauernhofs gackern Hühner, und an den Wänden im Gebäude hängen zahlreiche selbst gemalte Zeichnungen.