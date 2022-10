Bahnunternehmen spannen zusammen – Wie die ÖV-Branche die Menschen aus den Autos locken will Weil der Anteil an Zug- und Busfahrten am Gesamtverkehr stagniert, geht die Branche neue Wege. Verkehrsbetriebe tracken, wo sich die Menschen wie bewegen. Alexandra Aregger

Oft lieber das Auto statt die Bahn: 60 Prozent der in der Schweiz gefahrenen Kilometer werden nach wie vor im Auto zurückgelegt. Foto: Christian Beutler (Keystone)

Eine morgendliche Szene, die in der Schweiz zu Tausenden vorkommt: Es ist kurz nach sieben, der Kaffee tropft aus der Maschine. Die Zeit drängt. Bettina Maler (fiktiver Name) muss um acht im Büro sein, sie arbeitet im knapp 30 Autominuten entfernten Burgdorf BE. Mit dem Zug wäre sie von Ostermundigen BE aus eigentlich praktisch gleich schnell. Und doch steigt sie kurze Zeit später ins Auto.