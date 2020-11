Ein Besuch in Langnau – Wie die Musikschulen dem Virus trotzen Die Corona-Krise macht es für die Musikschule Oberemmental schwieriger, Nachwuchs zu rekrutieren. Aber sie hat auch neue digitale Möglichkeiten geschaffen. Markus Zahno

Die Maske ist im Unterricht an den Musikschulen Pflicht. Foto: Getty Images

Das Schlössli am Langnauer Höheweg zu betreten, ist ein wohltuendes Gefühl. Aus einem Zimmer im Erdgeschoss dringen Klavierklänge, ab und zu unterbrochen von den Anweisungen der Lehrerin. Aus einem anderen Zimmer tönt ein Saxofon. Auf dem Stuhl im Entree sitzt ein Mädchen, das auf den Beginn seiner Musikstunde wartet. Daneben ist der Eingang zum Büro des Chefs. Die Tür steht offen. «Kommen Sie herein», sagt der Mann am Stehpult.

Ueli Kipfer heisst er und ist seit ein paar Monaten Leiter der Musikschule Oberemmental. In der Institution, die ihren Hauptsitz im Schlössli in Langnau hat, werden rund 500 Leute in insgesamt 700 Fächern unterrichtet.