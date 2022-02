Fertig Corona – Wie die Jugend zurück ins Leben starten will In welcher Verfassung kommen junge Menschen aus der Pandemie? Gespräche über Partylaune, Planungsängste und eine Zukunft ohne schlechtes Gewissen. Martin Erdmann

Julia Grieb, Anouk Spahr und Ava Wüthrich (von links nach rechts) haben während der Pandemie ganz unterschiedliche Erfahrungen gesammelt. Fotos: Christian Pfander, Nicole Philipp

Der Pandemie geht die Luft aus, dafür kann eine Bevölkerungsgruppe besonders aufatmen: die Jugend. Von den Vorzügen des Erwachsenwerdens konnte sie in den vergangenen zwei Jahren kaum profitieren: Die ersten Clubbesuche wurden abgesagt, die ersten Ferien ohne Eltern verschoben, sämtliche geschmiedeten Pläne über den Haufen geworfen.

«Nicht nur an die Maturaarbeit denken»

Im Wohnzimmer hat Ava Wüthrich in den letzten zwei Jahren viel Zeit verbracht. Jetzt freut sich die 17-Jährige auf die ersten Ferien ohne Eltern. Foto: Christian Pfander

So hatte sich die Thunerin ihren 16. Geburtstag nicht vorgestellt. Anstatt im Ausgang musste Ava Wüthrich zu Hause feiern. Dabei hätte im neuen Lebensjahr alles anders werden sollen. «Ich wollte an viele Partys, an Raves im Café Mokka. Sachen, die Menschen in meinem Alter eben machen.» Es folgten lange Monate in den eigenen vier Wänden. «Das war mühsam. Es war recht langweilig und mental ging es mir nicht so gut.»