Betrieb während des Lockdowns – Wie die Jäger von den Ausnahmeregeln profitieren Trotz Corona-Restriktionen geht der Betrieb auf der Anlage Bergfeld in Hinterkappelen weiter. Der Regierungsstatthalter lässt den Jagdschützen viel Spielraum. Hans Ulrich Schaad

Der Schiessbetrieb auf dem Bergfeld kann weitergehen und wird mit der Regelung nur leicht reduziert. Foto: Manu Friederich (Archiv)

Bei Wohlens Gemeindepräsident Bänz Müller (SP) lief das Telefon in den letzten Wochen heiss. Grund für die Anrufe war die grosse Betriebsamkeit auf der Jagdschiessanlage Bergfeld in Hinterkappelen. Einmal mehr das Bergfeld. Der Betrieb auf der Anlage mit dem Schiesslärm sorgt seit vielen Jahren regelmässig für Unmut in der Bevölkerung. Die Anlage, die von den Jagdschützen Bern betrieben wird, ist in der Gemeinde längst ein Politikum.

Diesmal fragten sich die Leute: Warum darf dort unvermindert weitergeschossen werden, wenn sich doch das ganze Land im Lockdown befindet? Beobachtet wurden Autokennzeichen aus mehreren Kantonen. Das sei doch ein absoluter Widerspruch zur epidemiologischen Lage.