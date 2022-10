Instrumentenbau in Thun – Wie die Hornistin zur Geigenbauerin wurde Das Leben von Anna Barbara Schranz dreht sich um Saiteninstrumente. Doch es war nicht immer klar, dass sie im Geschäft ihres Vaters einmal die erste Geige spielen würde. Marc Imboden

Anna Barbara Schranz, Geschäftsführerin des gleichnamigen Geigenbauunternehmens in Thun. Foto: PD

Zuerst langsam und leise, dann immer lauter und schneller schweben Geigenklänge in die Werkstatt im hinteren Teil des Gebäudes an der Pestalozzistrasse 24 in Thun. Es ist der eidgenössisch diplomierte Geigenbauer Renatus Heger, der sie dem Instrument entlockt. Er steht vorne im Laden und übergibt die Geige ihrem Besitzer, der sie der Firma Schranz Geigenbau für eine Revision anvertraut hat.