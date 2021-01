Juniorenfussball in Corona-Zeiten – Wie die Fussballclubs um ihre Kinder kämpfen Viele Vereine bieten Trainings für Kinder an. In anderen Clubs ruht der Ball wegen Auflagen der Gemeinden, trainiert wird dank kreativen Coachs trotzdem. Adrian Lüpold

Energiebündel: Auf Turniere wie im letzten Sommer müssen die Kinder noch verzichten. Trainiert wird aber bei vielen Clubs bereits wieder. Foto: Stefan Wermuth

Manche Kinder sind wahre Energiebündel. Sie lieben es, sich auszutoben, herumzutollen und ihren Spieltrieb in allen möglichen Formen mit Gleichaltrigen zu teilen. Viele Kids leben ihren natürlichen Bewegungsdrang in einem Fussballclub aus. In Zeiten von Corona gestaltet sich das Vereinsleben aber mitunter kompliziert. Das stellt die Verantwortlichen der Clubs, Eltern und den Nachwuchs vor Herausforderungen.

Es gibt Vereine, in deren Gemeinden strenge Regeln gelten. Gesperrte Sportanlagen und behördliche Auflagen erschweren oder verunmöglichen Trainings. Dort sind Kreativität und eine neue Herangehensweise gefragt. Aber auch Clubs, die ihre Plätze unter Auflagen nutzen dürfen, kämpfen mit Tücken.