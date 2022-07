Gefahren des Hochwassers – Wie die Feuerwehr die Leute vor der Flutwelle warnte Bräteln, spielen, baden: Am Emmeufer befanden sich am Montag Hunderte Menschen. Wegen des drohenden Anschutzes war rasches Handeln gefragt. Jacqueline Graber Beat Mathys (Foto)

Der Emmestrand ist beliebt. Gibt es im oberen Lauf allerdings heftige Gewitter, kann es zu einer gefährlichen Flutwelle kommen. Archivfoto: Daniel Fuchs

Die Feuerwehr Schangnau reagierte schnell. Nachdem ein Unwetter am Montagnachmittag die Region Kemmeriboden heimgesucht hatte, lösten die Verantwortlichen um 16.15 Uhr einen Alarm aus. So wussten die Feuerwehren weiter unten im Emmental schon früh von dem bevorstehenden Anschutz. «Die Kollegen haben uns vorgewarnt, noch bevor der automatische Hochwasseralarm durch die Messstelle in Emmenmatt ausgelöst wurde», sagt Martin Rutschi, Kommandant der Feuerwehr Burgdorf.