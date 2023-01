Glosse über Wintersport – Wie die Eis­bearbeitungs­maschine Seelen­frieden erzeugt Fehlt in den Bergen der Schnee, fahren alle Schlittschuh. Ist die Kunsteisbahn ein Ort des Grauens oder beginnt hier die Weltrettung? Xymna Engel

Rein in die miefenden Schuhe und schon gehts los: Die Kunsteisbahn KaWeDe. Foto: Franziska Rothenbühler

Nach über 20 Jahren habe ich mich wieder auf eine Kunsteisbahn gewagt. Schon im Drehkreuz erfasste mich ein leichtes Gruseln. Und als mir der Geruch der Leih-Schlittschuhe in die Nase stieg, waren all die schrecklichen Erinnerungen wieder da. Diese Stürze! Diese Schmerzen! Und wie ich mich, in der Primarschule zum Schlittschuhlaufen verdammt, an der Bande entlanghangle und keiner da ist, der mich auffängt, während «Quit Playing Games» von den Backstreet Boys aus den Lautsprechern schnulzt.