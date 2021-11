Der Plan B – Wie die Bürgerlichen Köniz aus der Finanzkrise führen wollen FDP und SVP bekämpfen eine Steuererhöhung mit aller Kraft. Doch was taugen ihre Gegenvorschläge? Ein Faktencheck. Naomi Jones Christoph Albrecht

Entgegen seiner Partei stellt sich der SVP-Gemeinderat Christian Burren hinter die Steuererhöhung. Foto: Adrian Moser

Seit Amtsantritt versucht der Könizer Gemeinderat die Steuern zu erhöhen. In diesem Jahr braucht die Gemeinde ihre letzten Reserven auf. Kann sie die Kasse nicht füllen, droht der Kanton einzugreifen. Trotzdem bekämpfen FDP und SVP die am 28. November zur Abstimmung stehende Erhöhung von 1.49 auf 1.60 Steuerzehnteln mit Inseraten in der Lokalzeitung. Was schlagen sie stattdessen vor? Diese Zeitung hat die beiden Parteien gebeten, ihren Plan B zu skizzieren.

Bescheidener werden

«Dem Bürger müsste eine Verzichtsplanung aufgezeigt werden und was diese konkret bedeuten würde», schreibt der SVP-Präsident Stefan Lehmann. Übersetzt heisst das, die Gemeinde soll Angebote streichen und Investitionen zurückstellen.