Stromkonzern feiert Jubiläum – Wie die BKW mit der Stadt Bern, Fischern und AKW-Gegnerinnen stritt Seit 125 Jahren dominiert die BKW die bernische Stromversorgung. Dies führte oft zu heftigen Konflikten und manchmal zu Kurswechseln. Ein Rückblick. Simon Thönen

Der härteste Konflikt wurde um die Atomkraft geführt. «AKW ade»-Protestcamp vor dem BKW-Hauptsitz 2011. Foto: Stefan Anderegg

Die BKW will hoch hinaus. Diesen Eindruck vermittelt sie zumindest, wenn sie ihre Website mitunter mit einem Marsroboter schmückt. Es dürfte eine Anspielung sein, dass bei der offiziellen Feier des 125. Geburtstags des Berner Stromkonzerns am Donnerstag ein prominenter Gast auftritt: Thomas Zurbuchen, der ehemalige Forschungschef der Nasa. Am Samstag dann darf das breite Publikum im Kraftwerk Hagneck beim Bielersee einige der Skistars treffen, welche die BKW sponsert.