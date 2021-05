Neue Doku über Roger Federer – Wie der Sohn so die Mutter: Lynette tanzt über den Court Eine Filmcrew begleitete Roger Federer rund um seinen «Match in Africa» in Johannesburg. Entstanden sind eindrückliche Bilder, zu sehen am Sonntag auf SRF. Simon Graf

Die Menschenmassen klatschen, jubeln, kreischen. 51’954 Zuschauer drängen sich an diesem 7. Februar 2020 ins Cape Town Stadium, ein Rekord für einen Tennismatch. Mittendrin: Roger Federer, Rafael Nadal, Microsoft-Gründer Bill Gates und TV-Komiker Trevor Noah.

Eine Maske trägt damals noch keiner, allerdings haben schon erste beunruhigende Nachrichten über ein neuartiges Virus aus Asien die Runde gemacht. Doch es ist noch ein Abend voller Leichtigkeit im hell erleuchteten Fussballstadion am Tafelberg. Am Schluss kommen alle Akteure in der Mitte zusammen und tanzen. Wobei Federers Hüftschwung nicht ganz so elegant ist wie sein Tennisspiel.