Archiv zu Adidas-Kultschuh – Wie der Sneaker zum Fetischobjekt wurde Ein neues Buch zeigt die komplette Adidas-Schuhkollektion in Bildern – und erzählt damit ein Stück Sport- und Kulturgeschichte. Silke Wichert

Wertvolles Original aus dem Adidas-Archiv: Das auf 1000 Exemplare limitierte Sondermodell «Superstar 80s Run DMC». Foto: adidas archive / studio waldeck photographers

Legendär ist die Geschichte von Modedesigner Alexander McQueen, der in den Neunzigerjahren eine seiner ersten Kollektionen, in einem Müllsack verstaut, versehentlich in einem Londoner Club liegen liess, weil er sich die Garderobengebühr hatte sparen wollen. Am nächsten Tag war die Tüte natürlich entsorgt und die Kleider, die heute von unschätzbarem Wert wären, für immer verloren. Yves Saint Laurent war einer der wenigen, der schon seit 1964 seine wichtigsten Couture-Entwürfe aufhob.

Heute pflegen fast alle grossen Marken ein Archiv. Bei Dior beispielsweise werden rund 10’000 Teile gehortet. Alle fein säuberlich katalogisiert, bei 18 bis 19 Grad und 50 Prozent Luftfeuchtigkeit gelagert, berührt werden dürfen sie nur mit klinisch reinen weissen Handschuhen. Alles wie bei teuren Museumsstücken, die sie im Grunde ja auch sind: Dior, wie auch andere Häuser, organisieren regelmässig Ausstellungen mit ihren Schätzen, die weltweit ein Massenpublikum anlocken. Die Archive selbst sind jedoch hermetisch abgeriegelt und nur den jeweiligen Designern und ausgewählten Gästen zugänglich.

Die Schuhe wurden in all ihrer ausgebeulten Pracht abfotografiert – ein echter Beckenbauer mit Rissen, Löchern und abgewetzten Streifen.

Auch Adidas verfügt in Deutschland mittlerweile über eine solche Sammlung. Unter Museumsbedingungen lagern hier die wichtigsten Produkte der Markengeschichte, Bälle, frühe Turnbeutel, Schuhkartons – und vor allem Schuhe mit den drei Streifen. Etwa ein reinweisser Tennisschuh namens «Robert Haillet» von 1965, der später in «Stan Smith» umbenannt wurde, heute der meistverkaufte und kopierte Sneaker aller Zeiten. Der «Ultrastar» erzählt von einer Allianz zwischen Sport und Musik: Nachdem die Hip-Hop-Band Run DMC 1985 in «My Adidas» das Modell «Superstar» besungen hatten, bekamen sie mit dem «Ultra» ihren eigenen Entwurf, eine Ehre, die vorher nur Athleten zuteil geworden war.

Nun hat der Taschen-Verlag die komplette Schuhkollektion als Buch veröffentlicht. «The Adidas Archive» ist ein 644 Seiten starker Katalog, der mit unzähligen Produktabbildungen die Evolution des Sportschuhs erzählt, quasi vom harten Neandertaler-Lederleisten hin zum Hightech-Sportgerät und Fetischobjekt von heute. Anschaulich ist das schon deshalb, weil viele Modelle gelebte, beziehungsweise «getragene» Geschichte sind: Sie wurden hier in all ihrer ausgebeulten Pracht abfotografiert – ein echter Beckenbauer mit Rissen, Löchern und abgewetzten Streifen, und Stefan Edbergs «Torsion»-Tennisschuhe von 1992 sind rot gefärbt von langen Sandplatzmatches.

Das Buch «The Adidas Archive» Infos einblenden Foto: adidas archive / studio waldeck photographers Christian Habermeier, Sebastian Jäger: «The Adidas Archive». Taschen, 2020. 644 Seiten, 140 Franken.

Natürlich wird auch die Firmengeschichte von Adidas erzählt. Von den frühen Entwürfen der Gebrüder Dassler in der elterlichen Waschküche Mitte der Zwanzigerjahre, zu den ersten Erfolgen bei den Olympischen Spielen 1936, bis zur Umstellung auf Kriegsproduktion 1943 und der Trennung der Brüder wenige Jahre später. Rudolf gründete daraufhin Puma, während Adolf, «Adi», Dassler 1949 seine neue Firma Adidas nannte. Nur fünf Jahre danach rüstete der ewige Tüftler bereits die deutsche Fussballnationalmannschaft aus und stieg zum «Schuster der Nation» auf. Heute ist Adidas ein Weltkonzern, der Kollektionen mit Stella McCartney, Beyoncé und Prada lanciert und 2019 knapp zwei Milliarden Euro Gewinn erzielte.

Vieles aus dem Buch dürfte auch für Nicht-Sammler interessant sein: Bei einem handsignierten Stiefel von Muhammad Ali aus den Sechzigerjahren erfährt der Leser, dass dort noch die Quasten am Schaft fehlen, die Dassler später hinzufügte, damit die tänzelnden Bewegungen des Box-Champions besser zur Geltung kamen. Kinder der Siebziger werden sich über das Wiedersehen mit der Anleitung zum «L.A. Trainer» freuen. Die auswechselbaren, farbigen «Fersenbolzen» sollten die Dämpfung der Mittelsohle variieren, wurden aber vor allem zum modischen Posen auf dem Pausenhof genutzt.

Unfreiwillig aktuell erscheint die Anekdote zur ersten, zunächst noch mit schmaleren Streifen versehenen Adilette, die Fussballer bei der WM 1970 in Mexiko trugen. Dass er damit einen Klassiker schaffen würde, der mittlerweile auf der Strasse getragen wird, wäre Dassler nie in den Sinn gekommen. Die Latschen sollten lediglich rutschfest und vor allem: desinfizierbar sein.