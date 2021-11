Doppelkarrire als Industrieller und Trompeter – Wie der Schweizer Jazzer Franco Ambrosetti die Welt eroberte

Der international gefeierte Trompeter und Flügelhornist wird 80 Jahre alt und schaut auf eine bewegte Karriere zurück. Am 25. November spielt er ein Geburtstagskonzert in Basel.

Franco Ambrosetti wurde im Dezember 1941 in Lugano geboren, debütierte 1961 als professioneller Musiker vor allem in den Jazzclubs von Mailand.

Franco Ambrosetti, nächsten Donnerstag werden Sie mit einer Allstar-Band auftreten, die dieses Etikett tatsächlich verdient. Wie kommen Sie auf so illustre Begleiter?

Mit John Scofield, Uri Caine und Scott Colley spiele ich seit vielen Jahren zusammen. Sie sind sozusagen meine Hausband, wenn ich in Amerika bin. Statt Jack DeJohnette wird Peter Erskine in Basel am Schlagzeug sitzen. Die Auflösung des Keith Jarrett Trio hat Jack schwer getroffen, seither will er nicht mehr reisen.