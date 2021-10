Umstrittener TCS-Camping – Wie der Kanton mit dem Frust aus Gampelen umgeht Die Gemeinde Gampelen hat endgültig beschlossen, dem Kanton im Seilziehen um den Camping die Stirn zu bieten. Dabei ging sie auch von falschen Annahmen aus. Stephan Künzi

Der Streit um den Camping in Gampelen hat eine neue Dimension erreicht: Die Gemeinde stellt sich gegen den Kanton. Foto: Nicole Philipp

Kann es dem Kanton egal sein, wenn sich eine Gemeinde derart gegen ihn auflehnt?

Die Frage steht im Raum, seit Gampelen am Freitagabend zusammengekommen ist und beschlossen hat: Nein, wir lassen uns den Campingplatz im Naturschutzgebiet Fanel vom Kanton nicht einfach nehmen. Und ja, der Gemeinderat soll darauf hinarbeiten, dass der Kanton das strittige Areal am Ufer des Neuenburgersees an Gampelen abtritt.

Es ist ein Vorgang, wie er auch im weitläufigen Kanton Bern mit seinen 339 Gemeinden alles andere als alltäglich ist. Insider reden gar davon, dass die Situation kaum je mit einer Gemeinde so schwierig gewesen ist wie aktuell mit Gampelen.