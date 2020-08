Führung Schloss Landshut – Wie der Fuchs bellt und das Reh fiept Wer macht die Geräusche im Wald, auf Feldern oder an Bächen, und wie können wir Menschen sie verstehen? Eine akustische Reise durch die Töne der Wildtiere. Nina-Lou Frey

Auf Schloss Landshut erzählen Nadine Buri-Frank und Rolf Krähenbühl etwas über Tierlaute auf der Jagd. Fotos: Beat Mathys

Die Kieselsteine knirschen unter den Füssen. Ein Vogel fliegt vorbei und gibt singende Laute von sich. Darunter mischt sich Entenquaken. Auf dem Weg zum Schloss Landshut in Utzenstorf ist ein vielstimmiges Orchester zu vernehmen. Ein lauter Ton durchbricht die Abendmelodie. Schaurig. Was war denn das für ein Tier? Genau darum geht es an der Abendveranstaltung des Schweizer Museums für Wild und Jagd.