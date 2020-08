Parteigeschichte von Huttwil – Wie der Freisinn aus dem Gewerbe entstand Ihre 100-Jahr-Feier hat die Huttwiler FDP verpasst – weil niemand wusste, wann sie gegründet wurde. Nun ist diese Frage geklärt. Jürg Rettenmund

Die Huttwiler Freisinnigen wollen auch nach 105 Jahren im Stadthaus mitbestimmen. Foto: Marcel Bieri

Seit zwei Jahren ist Therese Löffel Präsidentin der FDP Huttwil. Die ehemalige Gemeinderatspräsidentin stellte fest, dass nicht bekannt ist, seit wann es in Huttwil die Freisinnigen gibt. Wer die alten Bände des «Unter-Emmentalers» durchforstet, findet dort die Antwort: Die Gründung fand am 12. Mai 1915 statt. Deshalb feiern sie nun im Wahljahr 2020 ihr 105-jähriges Bestehen und blickten an der Nominationsversammlung auf ihre Anfänge zurück.