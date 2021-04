Absturz des Serienmeisters – Wie der FC Basel in nur vier Jahren zum Chaosclub wurde Machtkampf, Schlammschlacht, sportliche Krise – der vermeintlich überraschende Niedergang des einst stolzen FCB kann logisch erklärt werden. Florian Raz

Wenn er redet, versteht das Gegenüber gerne mal das Gegenteil: FCB-Besitzer Bernhard Burgener. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

So tief ist der FC Basel also gesunken. Besitzer Bernhard Burgener und David Degen tragen ihren Streit um die Aktienmehrheit vor dem Gericht aus. Clubpräsident Reto Baumgartner nennt Burgener in den lokalen Zeitungen einen «Alleinherrscher». Fans demonstrieren gegen die Vereinsführung. Und auf dem Rasen hat Basel unter Trainer Ciriaco Sforza den schlechtesten Punkteschnitt einer FCB-Mannschaft seit 1998.

Die Region Basel schaut in Schockstarre zu. Und der Rest der Schweiz fragt sich: Wie konnte der Schweizer Vorzeigeclub, der im Sommer 2017 noch seinen achten Meistertitel in Serie feierte, in derart kurzer Zeit zum Patienten auf der Intensivstation werden?

Eine Antwort in sechs Punkten.

Bernhard Burgener – ein Missverständnis nach dem anderen

Die Erklärung muss mit Bernhard Burgener beginnen, der 2017 nach dem achten Basler Meistertitel in Serie die Aktien von Bernhard Heusler und dessen Crew kaufte. Burgeners Zeit als Besitzer des FC Basel ist eigentlich eine Aneinanderreihung von Missverständnissen.

Das liegt daran, wie er kommuniziert: Oft versteht das Gegenüber genau das Gegenteil dessen, was Burgener meint. Umgekehrt begreift Burgener kaum einmal, warum ihm Vorwürfe gemacht werden. Daraus ergeben sich Irritationen, Unverständnis, Streit – und in letzter Konsequenz Feindschaften.

Beim FCB wird schon 2017 aneinander vorbeigeredet, als sich Burgener den Clubmitgliedern vorstellt. Der neue Besitzer sieht voraus, dass es für Schweizer Vereine immer schwieriger wird, in der Champions League das grosse Geld zu verdienen. Er redet von finanzieller Sicherheit, Lohnreduktionen und mehr Spielern mit Basler Hintergrund.

Für Burgener ist Rang zwei okay – solange die Finanzen stimmen

Was er meint: Rang zwei in der Super League ist für ihn kein Beinbruch, solange die finanzielle Rechnung aufgeht. Was die Region Basel nach acht Meistertiteln in Serie verstehen will: Wir werden künftig mit weniger ausländischen Spielern Meister.

Als der FCB tatsächlich dreimal den Titel um Längen verpasst, ist der Basler Anhang entsetzt. Burgener dagegen mag nicht verstehen, warum alle so verärgert sind. Schliesslich sind doch wie versprochen die Einsatzminuten der Spieler mit FCB-Ausbildung gestiegen.

Was in den grossen Linien geschieht, zieht sich im Verhältnis zu den Menschen weiter, die beim FCB mit Burgener arbeiten. Am klarsten zeigt sich das in der Beziehung zu Marco Streller. Der Ex-Stürmer ist es, der Burgener als Clubbesitzer ins Spiel bringt, weil ihm selbst der finanzielle Background fehlt, um den FCB zu kaufen.

Aber von Anfang an ist die Kommunikation zwischen den beiden gestört. Als Sportchef geht Streller davon aus, dass er das Okay hat, Patrick Rahmen zum Cheftrainer zu machen. Kurz darauf ist Raphaël Wicky auf dem Posten.

Das Muster wiederholt sich

So geht es immer weiter: Mal arbeitet Streller einen Vertrag mit Thorsten Fink aus – aber Marcel Koller wird eingestellt. Im September 2019 wirft Streller entnervt das Handtuch, als er erneut Rahmen nicht zum Trainer machen kann.

Danach bekniet Burgener Chefscout Ruedi Zbinden, Sportchef zu werden. Der glaubt, dass er die Vollmacht hat, Alex Frei einen Vertrag als Cheftrainer zu unterbreiten. Stattdessen wird im Sommer 2020 Ciriaco Sforza eingestellt. Zbinden zieht sich wieder auf den Posten des Scouts zurück. Frei verlässt den FCB entnervt in Richtung Wil.

Und Burgener? Bedauert. Es ist, als ob zwischen ihm und anderen Menschen ein Störfilter eingebaut wäre, der macht, dass man nie auf derselben Wellenlänge kommuniziert.

«Sali zämme» passt ganz gut. Die Crew, die 2017 den FCB übernommen hat, ist zerbrochen. Von links nach rechts: Massimo Ceccaroni, Bernhard Burgener, Marco Streller, Alex Frei. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Von der rotblauen Crew, die Burgener zum Besitzer des FCB machte, ist inzwischen keiner mehr da. Streller: im Streit gegangen. Frei: im Streit gegangen. Der ehemalige Nachwuchs-Chef Massimo Ceccaroni: in ein Projekt in Indien abgeschoben.

Und die Clubmitglieder, die Burgener 2017 mit einem Glanzresultat als neuen Hauptaktionär willkommen hiessen? Sie schlagen ihn im November 2020 mit nur noch 39 Prozent der Stimmen für den Verwaltungsrat der FC Basel 1893 AG vor. Das ist rechtlich nicht bindend – aber Ausdruck des grossen Misstrauens.

Die organisierten Fans der Muttenzerkurve sind schon früher auf Konfrontationskurs gegangen. Sie fordern unter dem Titel «Zeit zu gehen» im Juni 2020 den Rücktritt des gesamten Verwaltungsrats – mit Ausnahme von David Degen.

Gekommen, um zu übernehmen: David Degen bietet derzeit 16 Millionen Franken für die Aktien der FC Basel Holding AG. Foto: Nicole Pont (Tamedia)

Dem ehemaligen FCB-Profi und Spielerberater verkauft Burgener im September 2019 zehn Prozent der Aktien an der FCB Holding. Es könnte das entscheidende Missverständnis sein, das das Ende von Burgener als FCB-Besitzer einläutet.

Burgener glaubt, mit Degen einen möglichen Nachfolger ins Boot geholt zu haben, der seine Linie mitträgt. Degen denkt, Burgener habe ihm ein Mitspracherecht in sportlichen Belangen eingeräumt. Und erkennt danach, dass all seine Vorschläge in den Wind geschlagen werden.

Aus Geschäftspartnern werden so in kurzer Zeit Feinde. Jetzt ist Degen überzeugt, dass Burgener durch ein Vorkaufsrecht gezwungen ist, ihm seine Aktien für 16 Millionen Franken abzutreten. Burgener weigert sich. Es sieht danach aus, als ob die Gerichte entscheiden müssten.

Das Geld – die verschwundenen 40 Millionen Franken

Burgener übernimmt einen Club auf einem für Schweizer Verhältnisse beispiellosen Niveau. 2016 hat der FCB 132 Millionen Franken eingenommen, die Lohnsumme kratzt an der 50-Millionen-Grenze.

Burgener ist überzeugt, dass er dieses Niveau nicht halten kann, und verspricht ein Sparprogramm. Seine Ausgangslage ist trotzdem gut. Um Steuern zu sparen, hat die alte Führung Rückstellungen in Höhe von 22 Millionen Franken gemacht, die innerhalb von zwei Jahren für Transfers ausgegeben werden müssen.

In der FC Basel Holding liegen zudem weitere rund 20 Millionen Franken. Dazu kommt die direkte Qualifikation für die Gruppenphase der Champions League mit ihren garantierten Startprämien von rund 15 Millionen.

Die Lage wird dennoch schnell ungemütlich. Unter Burgener löst der FCB erst die Rückstellungen auf – ohne neue zu bilden. Dann muss der Club 2019 einen Verlust von über 19 Millionen bekannt geben. Macht zusammen rund 40 Millionen Franken an Reserven, die innerhalb weniger Jahre aufgebraucht sind.

Dabei fällt auf, dass die Lohnsumme auch unter Burgener zunächst an der Grenze zu 50 Millionen Franken verharrt. Erst im Jahr 2020 gelingt es dem FCB, die Löhne zu senken. Das dann dafür gleich um 14 Millionen.

Die Investoren – ein Briefkasten und 200 Millionen Franken

So sieht der Briefkasten der Firma aus, an die Bernhard Burgener seine Aktien verkaufen will.

2020 hat der FCB trotz Pandemie bloss ein Defizit von einer Million Franken gemacht. Aber die finanziell angespannte Lage bleibt Hauptgrund für den aktuellen Machtkampf um den FCB. Burgeners privates Vermögen wird zwar von der «Handelszeitung» auf 125 Millionen Franken geschätzt. Er hat aber offensichtlich keine Lust darauf, Löcher beim FCB mit eigenem Geld zu stopfen.

Darum ist er auf der Suche nach einem Investor und glaubt, diesen mit dem britischen Vermögensverwalter Centricus gefunden zu haben. Allerdings haben die organisierten Fans mehrfach gegen den Einstieg der Briten protestiert. Und Mitaktionär Degen verhindert bislang einen Deal.

Um Centricus trotzdem ins Boot zu holen, hat Burgener eine Briefkastenfirma mit dem Namen Basel Dream & Vision AG gegründet. An die will er seine Aktien für rund 16 Millionen Franken verkaufen.

«Basler Lösung» oder Ausverkauf?

Weil er in diesem verschachtelten Konstrukt die Stimmenmehrheit behalten würde, spricht Burgener von einer «Basler Lösung». Und versteht nicht, dass es die Fans komplett anders sehen, die gegen den Deal auf die Strasse gehen. Sie befürchten den Verkauf des FCB an einen anonymen Investor.

In einem Papier ist die Rede von 200 Millionen Franken, die Centricus dem FCB zur Verfügung stellen soll – in welcher Form auch immer. Es bleibt bis heute offen, welches Interesse Investoren an einem Schweizer Club haben, der zuletzt vor allem Geld verloren hat.

Weil Degen ein Vorkaufsrecht auf die Aktien von Burgener besitzt, könnte der versuchte Verkauf an die Dream & Vision jetzt zu Burgeners Ende als FCB-Besitzer führen.

Die Führung – wer ist hier eigentlich Chef?

Hat beim FCB kein Mandat – taucht aber durchaus mal im Training auf: Walter de Gregorio, der Mann, der den Centricus-Deal einzufädeln versucht. Foto: Andy Mueller (Freshfocus)

Burgener erzählt gerne, er hole die fähigsten Leute, lasse sie arbeiten und bleibe selber lieber im Hintergrund. Nur hält er sich beim FCB nicht an diese Grundsätze. Streller erhält als Sportchef ebenso wenig freie Hand wie Nachfolger Zbinden. Und eine Person, die den Club glaubwürdig gegen aussen repräsentiert, findet Burgener auch nicht.

Schnell zeigt sich: Entscheidend ist, wer das Ohr des Clubbesitzers besitzt. Burgener bestimmt zwar alles, wirkt dabei aber immer wieder unentschlossen – und ändert zum Teil über Nacht spektakulär seine Meinung. Wie im Sommer 2019, als Trainer Koller schon seinen Spind räumt. Nur, um anschliessend doch noch ein Jahr zu bleiben.

Was aber auch intern stets unklar bleibt: Auf wen hört Burgener eigentlich? Auf die FCB-Legende Karl Odermatt, mit dem er eng befreundet ist und der mit ihm im Verwaltungsrat der FCB Holding sitzt? Auf Walter de Gregorio, den ehemaligen Fifa-Pressechef, der den möglichen Deal mit Centricus eingefädelt hat? Auf Bernd Fisa, einst bei Red Bull tätig und jetzt «sportpolitischer Berater»?

In der Stadt hängen regelmässig Protestnoten der organisierten Fans. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Oder auf Roland Heri? Dessen Aufstieg beim FCB ist eine der wenigen Konstanten beim FCB unter Burgener. Heri startet als administrativer Helfer von Sportchef Streller, wird danach zum Chief Operations Officer befördert und ist heute Chief Executive Officer.

Auch Heri ist niemand, der die herrschenden Konflikte beruhigen könnte. Auf der Geschäftsstelle scheiden sich am CEO die Geister. Für die organisierten Fans der Muttenzerkurve ist er ein rotes Tuch. Und ein Teil der Mannschaft hat nicht vergessen, dass er sie im April 2020 an den Pranger gestellt hat.

Heri macht zu Beginn der Pandemie 2020 öffentlich, dass die Profis einen Lohnverzicht abgelehnt haben. Die Spieler wehren sich via Instagram. Erst nach dem Knall kommt es zur Einigung. Und der Konflikt schwelt weiter.

Wer hat den Captain in den Urlaub geschickt?

Das zeigt sich, als Valentin Stocker beurlaubt wird. Der Captain beklagt während der peinlichen 2:6-Niederlage gegen Winterthur im Cup ein fehlendes Konzept. Zwei Wochen später wird er suspendiert.

Wer Stockers Beurlaubung beschlossen hat, ist bis heute unklar. Was auch daran liegt, dass die Strukturen im sportlichen Bereich für Aussenstehende inzwischen komplett undurchschaubar sind.

Anstelle eines Sportchefs gibt es nur noch eine mehrköpfige Kommission. Als deren einziger Sprecher tritt seit Sommer 2020 ausgerechnet Cheftrainer Sforza auf. Was eine doppelt überraschende Wahl ist. Weil Trainer im modernen Fussball normalerweise nicht die langfristige Strategie eines Clubs bestimmen. Und weil Sforzas Stärken sicher nicht im öffentlichen Auftritt liegen.

Der Fussball – Konzepte sind geduldig

Erinnerte Bernhard Burgener an Mohamed Salah: Dimitri Oberlin (r.) kam für fünf Millionen Euro – 2020 wurde sein Vertrag aufgelöst. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Beim Antritt 2017 ist es Strellers Idee, ein Team aufzubauen, das mit Pressing und schnellem Umschaltspiel Europa erobert. Burgener will die Kosten senken. Beide glauben daran, ihre Ideen vor allem mit Spielern mit Basler Hintergrund tun zu können. Und sie unterschätzen die Young Boys als Herausforderer.

Streller missrät vor allem die erste Wintertransferperiode, als er keinen valablen Ersatz für Innenverteidiger Manuel Akanji bereit hat, der für rund 25 Millionen Franken nach Dortmund wechselt. Und als er unterschätzt, wie viel Anlaufzeit die Bundesliga-Rückkehrer Fabian Frei und Valentin Stocker brauchen.

Insgesamt gibt der FCB viel Geld für Transfers aus, die nicht richtig einschlagen. Geschätzt werden 3,5 Millionen für Ricky van Wolfswinkel, 2,5 Millionen für Aldo Kalulu und 5 Millionen für Dimitri Oberlin investiert.

Die fehlende Logik bei der Trainerwahl

Und der Club folgt bei der Auswahl seiner Trainer keiner ersichtlichen Logik. Auf den als «Pressing-Weltmeister» angekündigten Wicky folgt mit Koller jemand, der lieber auf defensive Stabilität setzt. Nach ihm kommt mit Sforza wieder ein Coach, der zumindest davon redet, hoch angreifen zu wollen.

Genau so verändert sich auch die Transferstrategie. Auf Strellers Rückholaktionen von ehemaligen FCB-Spielern folgt eine kurze Südamerika-Offensive unter Zbinden. Aktuell sind Leihgeschäfte mit Clubs aus grösseren Ligen angesagt.

Ob die neuen Spieler zum Spielstil des aktuellen Trainers passen (oder umgekehrt), scheint inzwischen eine untergeordnete Rolle zu spielen. Und so wirkt der FCB derzeit nicht wie eine Mannschaft, sondern wie eine lose Ansammlung talentierter Fussballer.

Der Anhang – vom Erfolg verwöhnt

Viele Fans mögen in Bernhard Burgener den grossen Schuldigen am Untergang des rotblauen Imperiums sehen. Aber auch der Anhang trägt eine Mitschuld. Als der FCB 2017 unter Trainer Urs Fischer einen Punkte- und Torrekord in der Super League aufstellt, wird das kaum als Erfolg wahrgenommen. Stattdessen werden Fischers fehlende Exploits auf europäischer Ebene bemäkelt – und über herrschende Langeweile geklagt.

Heute ist Fischer mit Union Berlin die positive Überraschung in der 1. Bundesliga. Basel muss mit 21 Punkten Rückstand auf die Young Boys sogar darum kämpfen, auf einen Europacup-Platz zu kommen.

Aber langweilig, das ist es rund um den FC Basel tatsächlich nicht mehr.

