Kometenhafter Aufstieg – Wie der Chatdienst Slack die Arbeitswelt beschleunigt Das «Whatsapp fürs Büro» führt dazu, dass in Firmen komplizierte Probleme innert Minuten gelöst werden können. Expertinnen warnen jedoch vor unbeabsichtigten Auswirkungen. Edith Hollenstein

Schnelle, knappe Nachrichten: Messenger-Apps verbreiten sich zunehmend auch in der Firmenwelt. Foto: Samuel Schalch

«Wer hat das Bild in hochaufgelöst?» Der Coiffeur föhnt ihr zwar grad die Haare, doch das hindert die 39-jährige Grafikerin nicht daran, die Nachricht auf ihrem Smartphone im Nu zu beantworten: Mit dem Daumen öffnet sie eine Messenger-App, hängt ein Bild an und tippt: «Hier, ok?»

Die App, die diese Frau nutzt, heisst Slack. Sie gehört zu den digitalen Messenger-Tools, die die firmeninterne Zusammenarbeit fördern sollen. Ähnlich wie bei «Teams» von Microsoft kann man sich damit sehr einfach in Gruppen mit Arbeitskollegen austauschen und dort über Projekte diskutieren oder gemeinsam an Dokumenten arbeiten.

775'997 Nachrichten im Monat

Die Pandemie führte zu einem kometenhaften Aufstieg solcher Instant-Messenger-Tools. Daher verliert das gute alte E-Mail an Bedeutung. Bei der IT-Firma Netcentric beispielsweise mailen die Angestellten untereinander nicht mehr.

«Mails erhalten wir fast nur von extern – von Kunden oder von Geschäftspartnern», sagt Marketingchef Urs Bucher. Stattdessen müssen sich die rund 700 Mitarbeitenden durch eine Slack-Flut kämpfen. Innert 30 Tagen wurden bei Netcentric 775'997 Slack-Nachrichten verschickt – das macht 36 Messages täglich pro Person.

Digitales Büro Infos einblenden Slack wurde 2009 in Kanada gegründet, die Plattform Slack ist aber erst seit 2013 auf dem Markt. Inzwischen zählt die App 169’000 zahlende Firmenkunden. Das Unternehmen wurde Ende 2020 für 28 Milliarden Dollar von Salesforce gekauft. Slack und Salesforce planen, gemeinsam eine Art digitales Büro zu bilden, mit dem das Arbeiten von überall möglich ist. (eh)

Für die einfache Zusammenarbeit über die Abteilungen hinweg: Firmen mit flachen Hierarchien, wo die Abteilungen untereinander gut vernetzt sind und das Expertenwissen einen hohen Stellenwert hat, setzen gerne Tools wie Slack oder MS Teams ein. So etwa die Beratungsfirma C-Factor oder das Human-Ressources-Tech-Start-up Joineer.

Bei der international tätigen Digitalagentur Dept mit Standorten in Zürich, Bern und Basel basiert gar das ganze Geschäft auf dieser Art der Zusammenarbeit. Bei Kundenprojekten ist es zentral, für gewisse Anliegen, bei denen man nicht weiss, wo man eine Antwort erhält, sofort einen ausgewiesenen Spezialisten ausfindig machen zu können.

«Das Karussell wird immer schneller.» Beat Muttenzer, Managing Director bei Dept

«Es ist toll, wenn ich über den richtigen Kanal innert Minuten einen Top-Experten für ein bestimmtes Thema kontaktieren kann», sagt Beat Muttenzer, Managing Director bei Dept. So könnten Probleme, deren Lösung früher viel Zeit kostete, nun minutenschnell gelöst werden.

Sowohl bei Dept als auch bei Netcentric kommt es vor, dass Mitarbeitende abends auf dem Nachhauseweg noch geschäftliche Messages über die Handy-App beantworten. «Es hat sich eingebürgert, dass man innert Minuten auf Slack-Nachrichten reagiert. Im Gegensatz zu einer Mail werden Slack-Anfragen auch nach dem Abendessen oder am Wochenende beantwortet, wenn es dringend ist», sagt Bucher von Netcentric.

Die Zeit für Privates wird also mehr und mehr von Geschäftlichem unterbrochen. Muttenzer von Dept sieht das locker. «Klar, ist die Freizeit der Angestellten in einem gewissen Sinne kurz gestört. Doch jeder, der einen Arbeitskollegen so kontaktiert, kommt in Situationen, in denen er selber froh ist um eine unmittelbare kurze Auskunft trotz Feierabend.»

Missverständnisse trotz Emojis und Memes

Fest steht: Slack hat den Arbeitsalltag extrem beschleunigt. «Das Karussell wird immer schneller», sagt Muttenzer. Er erzählt von Fällen, wo aufgrund von Slack-Anfragen schwierige Entscheidungen innert sehr kurzer Zeit getroffen wurden. «Manchmal merken wir erst im Nachhinein, dass es besser gewesen wäre, vorher nochmals ausführlich nachzudenken oder gar darüber zu schlafen», sagt der Dept-Chef.

Hinzu kommt, dass Situationen schnell eskalieren können. Muttenzer sagt: «Wegen der abgekürzten Kommunikation – ohne Mimik, Gestik und Zwischentöne – gibt es Missverständnisse. Auch Ironie ist schwierig und wird von nicht allen verstanden, trotz Emojis und Memes.»

Die Agentur Dept kommuniziert sogar mit den Kunden – also Firmen wie Adidas oder Samsung – via Slack. Das heisst für die Angestellten: Slack-Nachrichten von 7 Uhr bis um 19 Uhr, teilweise auch am Wochenende.

Chefinnen können ein gutes Beispiel sein

Sich gezielt abgrenzen zu können, wird damit zu einer wichtigen Kompetenz im modernen Arbeitsalltag. «Wenn Firmen erwarten, dass Mitarbeitende wichtige Messages auch in der Freizeit beantworten, stellt dies hohe Anforderungen an das individuelle Selbstmanagement», sagt Jeanette Herzog, Arbeitspsychologie-Forscherin an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW).

Das müsse jede und jeder selber anpacken. «Auch eine fürsorgliche Führungsperson kann das nicht für die Mitarbeitenden übernehmen», sagt Herzog. Chefinnen könnten aber sehr wohl mit gutem Beispiel vorangehen und damit signalisieren, dass es okay ist, sich abzugrenzen.

Viele Kanäle können ineffizient sein

Telefon, SMS, Videocall, Mail usw. – diese Vielfalt an Kanälen kann stressen und ineffizient sein. Immer wieder werden die Beschäftigten unterbrochen und müssen immer neu überlegen, mit welchem Tool sie in Kontakt treten wollen. Das kostet Zeit und braucht viel Disziplin, gerade für jene, die keine Digital Natives sind.

Arbeits- und Kommunikationsexperten raten daher Unternehmen, sich gut zu überlegen, welche Tools sie nutzen wollen. «Firmen, die Slack einsetzen, sollten schriftlich festhalten, wann und wie der Dienst genutzt werden muss. Es muss Moderatoren geben, die einfordern, dass die Regeln eingehalten werden», sagt Herzog von der ZHAW.

«Chefinnen können mit gutem Beispiel vorangehen und signalisieren, dass es okay ist, sich abzugrenzen.» Jeanette Herzog, Arbeitspsychologin ZHAW

Auch Katharina Krämer, Expertin für interne Kommunikation an der ZHAW in Winterthur, rät, vorgängig Regeln festzulegen. Es müsse dabei beispielsweise geklärt werden, ob in Slack-Gruppen auch Führungspersonen mitlesen können und was zu tun ist, wenn Diskussionen entgleiten.

Regeln respektive eine Slack-«Netiquette» gibt es bei der Übersetzungsfirma Apostroph. Darin wird darauf hingewiesen, dass Mitarbeitende längere Abwesenheiten im Status hinterlegen müssen. Kollegen müssen Rücksicht nehmen, wenn jemand «Ferien» aktiviert hat. Auch dürfen nur bestimmte Personen neue Gruppen anlegen, «um einen Wildwuchs zu vermeiden».

Kultur ändert sich nicht zwingend

Wenn Tools wie Slack die Firmenkommunikation so stark verändern: Ändert sich damit gleichzeitig die Kultur in einer Firma? «Nein», sagt Krämer. «Es braucht von den Chefs eine gewisse Offenheit, Lernbereitschaft und eine gewisse Fehlerkultur. Wenn diese nicht vorhanden ist und die Firma bisher eher hierarchisch geprägt war, wird auch ein Messenger-Dienst per se keine Änderung herbeiführen.»Es sind also nicht unbedingt Tools, die unsere Arbeitswelt verändern. Sondern unsere immer mehr digitale, ortsunabhängige Arbeitswelt erfordert Veränderungen in den Unternehmen – was neue Tools hervorbringt. «Ein neues Tool ist letztlich nur ein Instrument. Entscheidend für einen Kulturwandel ist die Art und Weise, wie dieses bespielt wird», sagt Arbeitspsychologin Herzog.All jenen, die sich durch die Unmittelbarkeit unter Druck gesetzt fühlen, rät sie, Pausen auszuhandeln. Auf Slack-Anfragen wie «Wir machen das nun. Einverstanden?» müsse man nicht gleich eine definitive Antwort liefern, sondern man könne auch vorerst antworten: «Danke. Ich brauche noch einen Moment.»

Edith Hollenstein ist Wirtschaftsredaktorin. Sie schreibt vor allem über Detailhandel/Konsum, Tech-Firmen und die Kreativwirtschaft. @e_hollenstein

Fehler gefunden?Jetzt melden.