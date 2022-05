Ostermundigens neues Wahrzeichen – Wie der Bäretower der Agglogemeinde mächtig Schub verleiht Der neue 100-Meter-Turm macht Ostermundigen zum aufregenden Vorort, Investoren stehen plötzlich Schlange. Folgen bald weitere Hochhäuser? Christoph Albrecht Adrian Moser (Fotos)

Luftige Aussichten: Bäretower-Bewohner Roland Ziegler in seiner neuen Wohnung in der 26. Etage. Foto: Adrian Moser

Das Panorama im 26. Stock ist trotz Regenwetter eindrücklich. Hinter der Glasfront der Dreizimmerwohnung versteckt sich der Bantiger in den Wolken, für den Ostermundigenberg reicht die Sicht gerade noch. Am Boden schlängeln sich Züge vorbei. «Würde das Wetter mitspielen, sähe man jetzt auch die Alpen», sagt Roland Ziegler und zeigt ein Handyfoto: Stockhorn, Eiger, Mönch und Jungfrau, getüncht in kitschigem Abendrot.