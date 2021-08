Nach der Machtübernahme der Taliban – Wie den Schweizern die Rettung aus Kabul gelang Verbrannte Akten, eine Flucht in gepanzerten Autos, ein letzter Konvoi zum Flughafen: Die Schweizer Evakuierung aus Afghanistan war eine dramatische Angelegenheit. Thomas Knellwolf , Alan Cassidy

Afghanische Zivilisten versuchen, ins Innere des von US-Soldaten bewachten Hamid-Karzai-Flughafens in Kabul zu gelangen. Foto: Keystone

Donnerstagnachmittag, ein Sitzungszimmer in Bern. In ein paar Stunden werden am Flughafen von Kabul die Bomben hochgehen. Weit über hundert Menschen werden in den Tod gerissen, darunter zahlreiche US-Soldaten. Die Krise ist noch lange nicht vorbei, für die Amerikaner nicht, für die Menschen in Afghanistan erst recht nicht.

Für die Schweiz aber ist der Einsatz beendet. Sie ist raus aus der Hölle von Kabul. Gerade noch rechtzeitig.

Der Mann, der die Evakuierung geleitet hat, steht im Sitzungszimmer des Eidgenössischen Aussendepartements (EDA), in Jeans, Turnschuhen und einem weissen Hemd, die Ärmel hochgekrempelt. Hans-Peter Lenz wirkt erstaunlich entspannt. Er habe, sagt er, zum ersten Mal seit zehn Tagen wieder durchgeschlafen. Sein Team aus Kabul ist seit dem Vortag zurück auf sicherem Boden, zurück in der Schweiz.