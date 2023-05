Thun: Nach dem Ansturm 2022 – Wie das Wasserzauber-Team die Massen lenken will Über 100’000 Personen sollen den Thuner Wasserzauber im Herbst 2022 gesehen haben. Nun laufen die Vorbereitungen für die zweite Ausgabe – mit einigen Herausforderungen. Michael Gurtner

Grosser Publikumsandrang bei einer Wasserzauber-Show am Thuner Aarequai. Foto: Patric Spahni

Aus 30’000 mach über 100’000. Zauber? Nein, Wasserzauber. Die erstmalige Austragung der Licht- und Wassershow mit Musik und Lasereffekten lockte während eines Monats im Herbst 2022 die Leute in Scharen in die Thuner Innenstadt. 30’000 Besucherinnen und Besucher hatte das Organisationsteam erwartet. Am Ende sollen es deutlich mehr als dreimal so viel gewesen sein. Das hat Auswirkungen auf die zweite Austragung vom 29. September bis 29. Oktober, an der hinter den Kulissen bereits mit Hochdruck gearbeitet wird. Und es stellen sich Fragen.