«Bügle» und Netflix – Wie das Virus den Alltag der Landjugend verändert hat Dorfpartys, Vereinsanlässe, Gruppenausflüge: Was die Mitglieder der Landjugend Untere Emme einst vereinte, ist derzeit nicht erlaubt. Zwei junge Männer erzählen, wie sie mit dem neuen Alltag umgehen. Regina Schneeberger

Hannes Kunz (links) und David Liechti organisieren in ihrer Freizeit Anlässe. Nur derzeit nicht. Foto: Marcel Bieri

Wären es normale Zeiten, müssten sich die beiden jungen Männer auch jetzt noch etwas erholen. Denn sie hätten sich am Wochenende die Nächte um die Ohren geschlagen. Der Grund für den Schlafmangel: die alljährliche Ice-Party. Shotbar, Bierschwemme, Kaffistube, der DJ spielt Hits and Shits. Hannes Kunz und David Liechti hätten sich aber nicht nur vergnügt. Sie hätten stundenlang aufgebaut, wären hinter der Bar gestanden, hätten hinterher bis in die frühen Morgenstunden aufgeräumt. «An so einem Wochenende sind wir alle im Einsatz», sagt David Liechti. Mit alle meint er die gesamte Landjugend Untere Emme. Der Verein organisiert das Fest in der Mehrzweckhalle Lyssach seit vielen Jahren.