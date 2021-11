Bau-Fiasko in Muris Nobelquartier – Wie das Traumhaus eines Berner Hockeystars für Nachbarn zum Albtraum wurde Eine missglückte Bohrung, überschwemmte Nachbargärten, eine fehlende Bewilligung: Der Bau von Mark Streits ökologischer Vorzeigevilla lief aus dem Ruder. Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft. Christoph Albrecht

Der Neubau von Mark Streit in Muri hat ein Strafverfahren ausgelöst. Foto: Raphael Moser

Die Gegend: gediegen. Die Aussicht: spektakulär. Das noble Halden-Quartier in Muri ist wegen des Weitblicks auf Aare, Belpmoos und Gurten begehrt, besonders bei Gutbetuchten und Prominenten.

Seit kurzem zählt auch Mark Streit zu den Bewohnern des Viertels. Vor knapp zwei Jahren liess der ehemalige Berner Eishockeyprofi hier, an privilegierter Hanglage, für sich und seine Familie eine Villa bauen. Verglaste Fassade, Infinity-Pool, Koi-Teich – ein Eigenheim wie aus dem Prospekt.

Doch statt den Komfort und die Idylle zu geniessen, sah sich der SCB-Mitbesitzer am neuen Wohnort bisher vor allem mit Ärger konfrontiert. Sein Neubau ist inzwischen Gegenstand eines Rechtsstreits. Es geht um einen folgenschweren Zwischenfall auf der Baustelle, um mutmasslich illegal ausgeführte Arbeiten, um Schäden in der Umgebung. Gegenüber dieser Zeitung spricht Streit von einer «grossen Belastung für die Nachbarschaft und uns». Ausgerechnet sein Bekenntnis zu einer ökologischen Bauweise wurde ihm zum Verhängnis. Was ist passiert?