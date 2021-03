Baumrettung in Gurzelen – Wie das Todesurteil für die Zwillingsbuchen aufgehoben wurde Vor gut zehn Jahren wurden die Zwillingsbuchen von Gurzelen vor den Motorsägen gerettet. Wie geht es dem lebenden Naturdenkmal heute? Marc Imboden

So sehen die Zwillingsbuchen heute aus. Foto: Marc Imboden

Wenn es um das Fällen von alten und markanten Bäumen geht, verstehen die Leute in der Region Thun keinen Spass. Das lernte ich, als ich 1995 hierher zog und meine Stelle bei dieser Zeitung antrat. Seither berichtete das Redaktionsteam immer wieder über Bürgerinitiativen, die sich gegen Fällungen stark machten und die sehr häufig von Erfolg gekrönt waren. Wir gaben uns immer Mühe, dem Gebot der journalistischen Objektivität nachzukommen und Befürworter und Gegner von geplanten Fällungen zu Wort kommen zu lassen. Doch in unseren Herzen waren wir meistens auf der Seite der Gegner. Fast jedes Mitglied unseres Teams ist stolz darauf, an der einen oder anderen Baumrettung beteiligt gewesen zu sein. Bei mir sind es die Zwillingsbuchen von Gurzelen.