Stadtberner FDP-Präsidium – Wie das neue Duo RGM einen Sitz entreissen will Chantal Perriard und René Lenzin sind noch nicht lange bei der FDP, bilden aber bereits die Stadtberner Parteispitze. Ihr Ziel für die Wahlen 2024 ist gesetzt. Brigitte Walser

René Lenzin und Chantal Perriard kennen nicht nur Bern, sondern auch New York, Mailand oder Madrid. Foto: Adrian Moser

René Lenzin und Chantal Perriard lösen den 52-jährigen Christoph Zimmerli an der Spitze der Stadtberner FDP ab. An der Mitgliederversammlung vom Montagabend wurden die beiden für das Co-Präsidium gewählt. Lenzin ist 62 Jahre alt, Perriard 55. Von einer Verjüngung des Präsidiums kann also keine Rede sein. Die Frage des Alters habe sich gar nicht gestellt, sagt Lenzin im Gespräch, «Verjüngung ist ja per se kein Wert». Dann fügt er mit einem Schmunzeln an, seine Kollegin und er seien erst seit drei Jahren bei der FDP – «also sind wir eigentlich Jungfreisinnige».