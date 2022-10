Premiere im Kanton Bern – Wie das kleine Dorf mithilfe des grossen Nachbarn wachsen will Weil Freimettigen zu wenig Bauland hat, um zwei Baulücken schliessen zu können, arbeiten die Behörden an einem besonderen Deal. Helfen soll Konolfingen. Stephan Künzi

Freimettigen möchte diese Baulücke eigentlich schliessen. Doch dafür muss die Wiese im Vordergrund eingezont werden, und das ist im Moment nicht möglich. Foto: Christian Pfander

Was hat Alterswil im Freiburger Sensebezirk mit Freimettigen am Übergang vom Emmental in die Region Bern zu tun? Beide Gemeinden verfügten oder verfügen über so viel Bauland, wie sie möchten. Und beide sahen oder sehen sich nach einer anderen Gemeinde um, die zu ihren Gunsten auf eine entsprechend grosse Fläche eingezontes Land verzichtet.