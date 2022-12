Schonender Umgang mit der Erde – Wie das globale Artensterben aufgehalten werden soll Zentrales Ziel auf der Weltnaturkonferenz in Montreal ist es, 30 Prozent der Landfläche und 30 Prozent der Meere unter Schutz zu stellen. Ist das überhaupt möglich? Tina Baier

Die Zahl der Tiger in Nepal hat sich seit 2009 verdreifacht – weil sie in einem streng geschützten Nationalpark leben können. Foto: Getty Images/EyeEm

Dem Tiger in Nepal geht es gut. Während die Gorillas in Kamerun, die Amazonasdelfine in Brasilien oder die Feldlerchen in Europa von Jahr zu Jahr weniger werden, hat sich die Zahl der Raubkatzen in Nepal seit 2009 fast verdreifacht. Damals gab es nur noch 121 Exemplare. Jetzt sind es 355.