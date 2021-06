Zunehmende Cyberkriminalität – Wie das Geschäftsmodell der Hackerbanden funktioniert Die modernen Cyberkriminellen setzen auf Arbeitsteilung, Kundendienst und Marketing. Hans-Jürgen Maurus , Jürg Candrian

Den Hackern hinterher: Cybersicherheits-Fachleute an einem Test an der Cybersecurity-Konferenz im französischen Lille. Foto: Michel Spingler (AP)

In Südafrika ist soeben einer der weltweit grössten Kryptowährungs-Betrugsfälle aufgeflogen. Die Firmengründer von Africrypt in Kapstadt, Raees und Ameer Cajee, sind mit Bitcoins im Wert von 3,6 Milliarden Dollar auf und davon. Ameer Cajee hatte die Investoren über einen Hackerangriff auf die Investment-Plattform informiert, alle Operationen seien ausgesetzt. Laut Bloomberg ist die Finanzaufsicht FSCA eingeschaltet worden, die sich aber nicht zuständig fühlt, weil Kryptowährungen in Südafrika nicht reguliert sind.

Täglich gibt es Tausende von Hackerattacken auf Unternehmen und Organisationen. Sie werden immer dreister und aggressiver. Das am schnellsten wachsende Segment der Cyberkriminalität sind sogenannte Ransomware-Angriffe, bei denen die Hacker mit Schadprogrammen Computer sperren oder darauf befindliche Daten verschlüsseln und erst nach einer Lösegeldzahlung wieder freigeben.