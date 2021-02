Bourbaki-Armee – Wie das Emmental über 3000 Flüchtlingen half Vor 150 Jahren waren zahlreiche Soldaten der Bourbaki-Armee in der Region interniert. Die Bevölkerung zeigte eine Solidarität, die ihresgleichen sucht. Markus Zahno

Gross war das Leid der Bourbaki-Soldaten, die 1871 in die Schweiz kamen. Foto: tdg

Wie würde diese Geschichte wohl ausgehen, wenn sie sich heute ereignete? Was würde geschehen, wenn fast 90’000 Hilfesuchende an der Grenze stünden und um Einlass in die Schweiz bitten würden? Wären wir ebenfalls so hilfsbereit wie die Menschen damals, vor 150 Jahren?

Es war Februar 1871, die Zeit des Deutsch-Französischen Krieges. Die französische Ostarmee unter General Charles Denis Bourbaki war eingekesselt und abgedrängt. Eines Nachts standen die 87’000 Männer an der Schweizer Grenze. Innert weniger Stunden erklärte sich die Schweiz bereit, sie aufzunehmen. Dem Kanton Bern wurden 20’000 Soldaten zugewiesen.