Vor 20 Jahren in Langnau – Wie das Dorf zu einer Visitenkarte kam Freundlich, hell und anmächelig hat ein Bahnhof zu sein, damit sich Ankommende gleich wohlfühlen und Abreisende bereuen, abreisen zu müssen. Das war in Langnau nicht der Fall. Cornelia Leuenberger

Neu renoviert macht der Bahnhof in Langnau seit 2012 einen guten Eindruck. Archivfoto: Hans Wüthrich

In der Berner Zeitung vom 26. Oktober 2001 war zu lesen: «Der Bahnhof ist keine Visitenkarte».

Am Bahnhof und seiner Umgebung habe in Langnau kaum jemand Freude, schrieb der BZ-Kollege vor 20 Jahren. Die Anlage wirke nicht nur völlig veraltet, sie sei dazu unbequem, der letzte Schritt aus dem Zug gehe schier ins Bodenlose, das Perron sei schmal, die Unterführung dunkel, die schwere alte Pendeltür beim Ausgang zum Dorf altmodisch.

Der Mann liess kein gutes Wort am Bahnhof. Aber nicht nur das, auch an dem, was er ausserhalb des Gebäudes vorfand, hatte er keine Freude: Die Strasse davor sei «ein Flickwerk aus Pflästerung, Teerbelag und Löchern», wetterte er. Und über der altmodischen Tür hänge seit Jahren das gleiche veraltete Schild, auf dem Hotels aufgeführt würden, die schon längst nicht mehr bestünden.