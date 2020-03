Die Nachbarschaft wird aktiv – Wie das Coronavirus zusammenschweisst Über 300 Gruppen, mehr als 100’000 Menschen, die helfen wollen: Die Corona-Krise führt zu immer mehr Nachbarschaftshilfe. Auch in Gerzensee hat man sich organisiert. Sheila Matti

Ein Teil der Solidarität: Das Restaurant Bären in Gerzensee bietet einen Mahlzeitenlieferdienst für Betroffene der Risikogruppe an. Die Zustellung der Menüs übernehmen freiwillige Helferinnen und Helfer. Foto: Raphael Moser

In den letzten Tagen ist Gerzensee näher zusammengerückt. Nicht physisch, was in Zeiten von Corona ohnehin untersagt wäre, sondern virtuell. «Gerzensee steht zusammen!» nennt sich die Gruppe, die über Facebook und Whatsapp organisiert ist. Innerhalb von wenigen Tagen kamen über 100 Leute zusammen, die ihren Mitmenschen helfen wollen.