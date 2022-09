150 Jahre Tourismus Adelboden – Wie das Bergdorf zum Tourismus-Hotspot wurde Vom ersten Gast über einen umtriebigen Kurarzt bis zu Bob fahrenden Engländern: Anlässlich des 150-Jahr-Jubiläums beleuchtet Toni Koller die bewegte Tourismusgeschichte des Bergdorfs. Claudius Jezella

Das Bergdorf Adelboden in einer historischen Darstellung. Foto: PD

An seinen ersten Gast erinnert man sich wohl besonders gut. Zumindest in Adelboden ist das jedenfalls so. Karl Rohr heisst er, Pfarrer aus Bern, und ganz offiziell erster – zahlender – Feriengast des Oberländer Bergdorfs, dokumentiert und datiert auf das Jahr 1872. Dass es überhaupt dazu kam, ist schon mehr als erstaunlich, findet Toni Koller. Der ehemalige SRF-Radio-Journalist und Mitherausgeber verschiedener Bücher über das Dorf ist ein profunder Kenner der Adelbodner Geschichte.