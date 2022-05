Aufregung im Kirchenschiff – Wie Corona der Laupner Kirchenorgel zusetzte Die Orgel in der reformierten Kirche Laupen hat während der Pandemie gelitten – wegen zu trockener Luft gab sie unerwünschte Töne von sich. Benjamin Lauener

Majestätisch: Die Orgel in der Kirche Laupen ist bald wieder ganz die Alte. Foto: Charles-André Schleppy, La Chaux-de-Fonds

Plötzlich waren da diese Heuler. Jene Töne, die eine Orgel ohne Fremdeinwirkung von sich gibt. Das durfte nicht sein, also musste die reformierte Kirchgemeinde Laupen handeln. Sie rief den Fachmann. Wie Kirchgemeindepräsident Walter Kobel in der «Loupe-Zytig» berichtet, fand der Orgelbauer heraus, dass die Heuler wegen der zu trockenen Luft in der Kirche entstanden waren.