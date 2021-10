«Nachgedacht» über Gelassenheit - Wie Carl geniessbar wurde

Carl ist ein guter Freund. Wir kennen uns schon lange, und seit wir beide mehr Zeit haben, sind wir auch öfter zusammen unterwegs. Dabei berührte mich eine seiner Eigenschaften schon immer eher unangenehm, wenn ich ehrlich sein will. Carl schimpfte über alle und alles und war leicht aus der Ruhe zu bringen, was im fortgeschrittenen Alter, also im sogenannten Ruhestand, nicht besser wurde.

Carl quengelte beim Anstehen an der Kasse im Supermarkt. Carl reagierte unmöglich, wenn er im Restaurant endlich das Haar in der Suppe gefunden hatte. Carl wetterte im Hallenbad wie ein Rohrspatz, wenn er nass gespritzt wurde, und Carl schrie die Parteipräsidentinnen und Parteipräsidenten an, wenn er am Freitagabend am TV die «Arena» schaute.