Die Letzten ihrer Art: Konzentration – Wie Bildschirme unsere Gehirne umprogrammieren Es grassiert ein Aufmerksamkeitsdefizit. Während wir auf Bildschirme starren, sind wir überall gleichzeitig, nur nie wirklich da. Martin Burkhalter

Wir tun heute nichts mehr, ohne uns dabei nicht noch zusätzlich digital unterhalten zu lassen. Wir sind bildschirmsüchtig geworden. Foto: Keystone

Es gibt diese Bad Hair Days. Tage also, an denen man das Gefühl hat, nicht attraktiv auszusehen, vor allem wegen der Haare, und an denen alles schiefzugehen scheint.