Transplantation eines Tierherzens - Wie Betroffene fremde Organe erleben

Transplantation eines Tierherzens – So erleben Betroffene fremde Organe Seit der erste Patient das Herz eines Schweins erhalten hat, stellen sich neue Fragen. Manche Herztransplantierte berichten von neuen Eigenschaften, die denen des Spenders ähnelten; da wird es bizarr. Anke Fossgreen

Am 7. Januar verpflanzt ein Ärzteteam aus Baltimore erstmals das Herz eines Schweins in einen Patienten. Foto: Keystone

David Bennet ist der erste Mensch, in dessen Brust das Herz eines Schweins schlägt. Ein Ärzteteam von der University of Maryland Medicine in Baltimore hat dem 57-jährigen Patienten am 7. Januar das Herz eines gentechnisch veränderten Tieres übertragen. Dieses historisch erstmalige Experiment haben die US-Mediziner in dieser Woche publik gemacht.

Der Patient war unheilbar krank. «Ich würde entweder sterben oder diese Transplantation versuchen», sagte Bennet einen Tag vor der achtstündigen Operation. Die erste schwierige Phase einer sofortigen Abstossung des fremden Organs ist vorbei. Doch auch der leitende Arzt Bartley Griffith kann den Erfolg des Eingriffs nicht vorhersehen. Ob David Bennet nun Tage, Monate oder ein Jahr überlebe, wisse er nicht, sagte Griffith in einem Video, das die Universität veröffentlichte.