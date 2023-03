Kiental auch beim Magic Pass – Wie Berner Berge von der Westschweiz profitieren Aus 13 werden 14 Gebiete: Die Sportbahnen Kiental-Ramslauenen schliessen sich neu dem Magic Pass aus der Romandie an. Was hat er den Oberländern gebracht? Jürg Spielmann

Die Sessel der Bergbahn Kiental-Ramslauenen sollen sich dank des Anschlusses an den Aboverbund Magic Pass mit mehr Gästen füllen – im Sommer wie im Winter. Foto: Karin von Känel

Magic. Magisch also. Das will das Ganzjahres-Bergbahnenabo, das Winter- und Sommersportgebiete vereint, laut selbst verpasster Etikette sein. Zumindest die Genossenschaft mit Sitz in Sitten dürfte es als zauberhaft empfinden, dass ihr Magic Pass nicht nur weiter ins deutschsprachige Oberwallis vorstösst, sondern vor allem auch in die Berner Alpen und Voralpen.