Christoph Schaltegger, wäre Bern heute ein reicher Kanton, wenn ihm Frankreichs Armee 1798 nicht den Staatsschatz geraubt hätte?

Das ist durchaus vorstellbar. Hätte Bern seinen Schatz gewinnbringend angelegt, würde es heute gemäss einem Szenario in unserem Büchlein «Napoleons reiche Beute» über ein enormes Vermögen von 600 Milliarden Franken verfügen. Bern wäre also zweifellos einer der finanzstarken Kantone und müsste in den nationalen Finanzausgleich einzahlen, statt daraus eine Milliarde zu beziehen. Ob es Bern aber wirklich gelungen wäre, seinen Schatz erfolgreich anzulegen, das wissen meine Mitautoren und ich nicht. Und heute ist es halt so herausgekommen, wie es nun ist. Dennoch finde ich es spannend zu fragen: Was wäre wenn?